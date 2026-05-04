Kerala Result: ‘SIR मददगार साबित हुआ’, केरल में प्रचंड जीत पर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान, लेफ्ट पर लगाया गंभीर आरोप

कांग्रेस नेता का दावा है कि पार्टी अब पुरानी राजनीति नहीं, बल्कि लोगों की असली समस्याओं पर काम कर रही है। केरल में बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और महिलाओं-युवाओं की चिंताओं को कांग्रेस ने अपने एजेंडे में जगह दी है। राहुल गांधी की यात्रा और भाषणों ने यूडीएफ को नया जोश दिया है।