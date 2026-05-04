‘उम्मीद से भी शानदार: केरल में UDF की लहर देख गदगद हुए शशि थरूर, जीत का किया दावा

Shashi Tharoor (Photo - ANI)
Shashi Tharoor Kerala Election: केरल विधानसभा चुनाव परिणाम में संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) की लहर देख कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बयान जारी किया है। शशि थरूर ने नतीजों को कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के लिए एक ऐतिहासिक और जबरदस्त जनादेश बताया है। रुझानों से एक व्यापक जीत और एक दशक बाद सत्ता में वापसी का संकेत मिल रहा है। मीडिया से बात करते हुए थरूर ने कहा कि जीत का पैमाना उम्मीदों से कहीं अधिक था और यह मतदाताओं के बीच राजनीतिक बदलाव की प्रबल इच्छा को दर्शाता है।
थरूर ने कहा कि यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यह एक शानदार जीत है, हमारी उम्मीदों से भी कहीं अधिक। केरल में हमें एक अद्भुत परिणाम की उम्मीद है, संभवतः 100 से अधिक सीटें मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह परिणाम भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है और केरल में वामपंथियों का पतन उनके अंतिम प्रमुख गढ़ के अंत का संकेत होगा। उन्होंने टिप्पणी की कुछ मायनों में, यह भारत के लोकतांत्रिक राजनीतिक इतिहास के एक बड़े अध्याय का समापन है।
कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 140 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। शुरुआती रुझानों में यह मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ( एलडीएफ ) से काफी आगे दिख रहा है। इस फैसले को एलडीएफ के 10 साल के कार्यकाल की निर्णायक अस्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है, जो सत्ता विरोधी भावना और शासन संबंधी चिंताओं से भरा रहा।
थरूर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जनादेश राज्य में परिवर्तन और बेहतर शासन का आह्वान है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान सुशासन, परिवर्तन और पिछले 10 वर्षों से चली आ रही निराशाजनक स्थिति को बदलने पर होना चाहिए। बेरोजगारी और पलायन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि नई सरकार को रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम एक ऐसा केरल चाहते हैं जहां निवेशक आएं, व्यवसाय बढ़ें और हमारे युवाओं को राज्य छोड़कर जाने के बजाय अवसर मिलें। मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार को लेकर चल रही अटकलों पर थरूर ने खुद को इस दौड़ से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का सांसद हूं और आगे भी रहूंगा। हाई कमांड के पास चुनने के लिए सक्षम नेताओं की कोई कमी नहीं है।
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