‘उम्मीद से भी शानदार: केरल में UDF की लहर देख गदगद हुए शशि थरूर, जीत का किया दावा

थरूर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जनादेश राज्य में परिवर्तन और बेहतर शासन का आह्वान है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान सुशासन, परिवर्तन और पिछले 10 वर्षों से चली आ रही निराशाजनक स्थिति को बदलने पर होना चाहिए। बेरोजगारी और पलायन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि नई सरकार को रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम एक ऐसा केरल चाहते हैं जहां निवेशक आएं, व्यवसाय बढ़ें और हमारे युवाओं को राज्य छोड़कर जाने के बजाय अवसर मिलें। मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार को लेकर चल रही अटकलों पर थरूर ने खुद को इस दौड़ से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का सांसद हूं और आगे भी रहूंगा। हाई कमांड के पास चुनने के लिए सक्षम नेताओं की कोई कमी नहीं है।