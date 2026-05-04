West Bengal Election Results: जिस सिंगूर ने ममता को दिलाई थी सत्ता, वहां भी हार के कगार पर टीएमसी

वो सिंगूर, जिसने 2006-08 के किसान आंदोलन के जरिए ममता बनर्जी को सत्ता की राह दिखाई थी, आज उसी जगह उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस हार के कगार पर खड़ी नजर आ रही है। 2026 विधानसभा चुनाव के मतगणना के रुझानों में बीजेपी के अरूप कुमार दास सिटिंग विधायक बेचराम मन्ना से आगे हैं।