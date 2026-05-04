Tamil Nadu Election Result 2026: जहां रजनीकांत, कमल हासन हो गए फ्लॉप, वहां विजय हुए सुपरहिट



वहीं कमल हासन(Kamal Haasan) भी ऐसे सुपरस्टार हैं, जिन्होंने राजनीति में धमाकेदार एंट्री मारी। साल 2018 में उन्होंने मदुरै में अपनी राजनीतिक पार्टी ‘मक्कल नीधि मय्यम’(MNM) बनाई। उन्होंने चुनाव भी लड़े, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2021 विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनकी पार्टी कमजोर पड़ती गई। 2026 चुनाव से पहले उन्होंने एमके स्टालिन(M. K. Stalin) के नेतृत्व वाली DMK के साथ समझौते की कोशिश की, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बनी और अंततः उन्होंने चुनाव से दूरी बना ली। एमके स्टालिन ने जितनी सीट ऑफर की, कमल हासन संतुष्ट नहीं थे। जिसके बाद दोनों पार्टियों का गठबंधन नहीं हो पाया। डीएमके ने कमल हासन को राज्यसभा भेजा था। इस चुनाव में उन्होंने पार्टी को बिना किसी शर्त के समर्थन दे दिया।