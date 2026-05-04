Kerala Results: केरल में चल गया ‘तेजस्वी’ का सिक्का, कांग्रेस ने नहीं दिया साथ, फिर भी जीत ली एक सीट

बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन रखते हुए तेजस्वी ने केरल में राहुल गांधी की कांग्रेस (यूडीएफ) के खिलाफ एलडीएफ का साथ चुना। उन्होंने कहा था कि एलडीएफ ने अच्छा काम किया है, इसलिए तीसरी बार सरकार बननी चाहिए। इस फैसले ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े किए, लेकिन राजद को एक सीट पर सफलता मिल गई।