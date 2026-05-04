Bypolls Results: उमरेठ सीट पर BJP उम्मीदवार हर्षदभाई परमार की 30 हजार वोंटो से बड़ी जीत, कांग्रेस पिछड़ी

Gujarat Bypolls Results: गुजरात के उमरेठ विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत साबित कर दी है। इस सीट पर मुकाबला भले ही कई उम्मीदवारों के बीच था, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता का भरोसा किसके साथ है। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्षदभाई गोविंदभाई परमार ने जीत हासिल की। उन्हें कुल 85,500 वोट मिले और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 30,743 वोटों के बड़े अंतर से हराया। यह जीत सिर्फ एक सीट का आंकड़ा नहीं है, बल्कि राज्य में भाजपा की लगातार मजबूत होती स्थिति का संकेत भी मानी जा रही है।