दिल्ली में नया ट्रैफिक नियम, अब 5 चालान पर लाइसेंस होगा सस्पेंड

Delhi Traffic Rule: दिल्ली की सड़कों पर अब लापरवाही भारी पड़ने वाली है। अगर आप बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और चालान को नजरअंदाज करते हैं, तो अब सीधा असर आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत एक साल में पांच या उससे ज्यादा चालान होने पर ड्राइवर को 'गंभीर उल्लंघनकर्ता' माना जाएगा और उसका लाइसेंस सस्पेंड या रद्द भी हो सकता है।