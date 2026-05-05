ईरान के हमले में 3 भारतीय घायल, PM मोदी ने दिया कड़ा संदेश, कहा- ‘यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है’

प्रधानमंत्री के बयान से ठीक पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना को लेकर अपनी गहरी चिंता और नाराजगी जताई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फुजैरा में हुआ यह हमला, जिसमें हमारे तीन नागरिक घायल हुए हैं, वह किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने दोनों पक्षों से तुरंत युद्ध और हिंसा रोकने की अपील की। भारत ने कहा है कि मासूम नागरिकों और सरकारी या प्राइवेट संपत्तियों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। भारत हमेशा से यह मानता रहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही वापस आ सकती है।