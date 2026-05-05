विजय की TVK में गठबंधन की सुगबुगाहट, कांग्रेस को मिल सकते हैं 2 मंत्री पद

इन पार्टियों के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि टीवीके नेतृत्व के साथ अनौपचारिक बातचीत चल रही है। इन पार्टियों के नेताओं ने गठबंधन सरकार के प्रति अपनी मंशा जाहिर करना शुरू कर दिया है। वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने कहा कि जनता गठबंधन सरकार के पक्ष में दिख रही है और उन्होंने संकेत दिया कि उनकी पार्टी और वामपंथी सहयोगी राज्य में एक धर्मनिरपेक्ष मोर्चे के तहत काम करना जारी रखेंगे। टीवीके सूत्रों का कहना है कि विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान भी गठबंधन सरकार के विचार के प्रति खुला रुख अपनाया था- यह एक ऐसे राज्य में असामान्य रुख है जहां ऐतिहासिक रूप से सत्ता केंद्रीकृत रही है।