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जीत 108 सीटों पर, लेकिन 130-150 विधायकों के साथ सरकार बनाने का दावा, विजय ने सभी MLA को चेन्नई में क्यों रोका?

Tamil Nadu Election Results: मदुरै सेंट्रल से जीते टीवीके विधायक माधर बधुरुदीन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि टीवीके को 130-150 विधायकों का समर्थन है।

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चेन्नई

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Mukul Kumar

May 05, 2026

तमिलनाडु चुनाव 2026 में TVK की बढ़त देख नानी और काजल अग्रवाल हुए बेकाबू, Thalapathy Vijay को दी ऐसी बधाई

थलपति विजय (फोटो सोर्स: IMDb)

तमिलनाडु में चुनाव नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मदुरै सेंट्रल सीट से जीत दर्ज करने वाले टीवीके के नेता माधर बधुरुदीन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि असली खेल अभी बाकी है। उनका कहना है कि जैसे ही राज्यपाल उन्हें बुलाएंगे, एक अनोखा 'मैजिक' देखने को मिलेगा।

बधुरुदीन ने भरोसा जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी के पास 130 से 150 विधायकों का समर्थन है। उन्होंने कहा कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और लोग TVK की सरकार चाहते हैं। हालांकि, अभी तक आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस दावे ने सियासी गलियारों में चर्चा तेज कर दी है।

चेन्नई में रोके गए विधायक

सरकार गठन की अटकलों के बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई है। बधुरुदीन के मुताबिक, पार्टी के प्रमुख विजय ने सभी जीतने वाले विधायकों को चेन्नई में ही रहने की सलाह दी है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि किसी भी वक्त राज्यपाल का बुलावा आ सकता है और सभी विधायकों को एकजुट रहना जरूरी है।

रणनीति या सतर्कता?

राजनीतिक जानकार इसे एक सोची-समझी रणनीति मान रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि सरकार गठन के समय विधायकों को एक जगह रखा जाता है ताकि टूट-फूट की संभावना कम हो। ऐसे में टीवीके का यह कदम भी उसी दिशा में उठाया गया लगता है।

बधुरुदीन ने अपने बयान में बार-बार जनता की इच्छा का जिक्र किया। उनका कहना है कि लोगों ने मौजूदा व्यवस्था से नाराज होकर बदलाव के लिए वोट दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि जब सरकार बनेगी तो यह जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी।

राज्यपाल के फैसले पर नजर

अब सबकी निगाहें राज्यपाल के अगले कदम पर टिकी हैं। किस पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिलेगा, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। टीवीके के दावे कितने मजबूत हैं, इसका असली परीक्षण तभी होगा।

उधर, राज्य में फिलहाल राजनीतिक माहौल काफी गरम है। हर पार्टी अपनी-अपनी तरफ से बहुमत का दावा कर रही है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं, जो यह तय करेंगे कि सत्ता की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा।

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Tamil Nadu Election Result 2026

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Published on:

05 May 2026 03:57 pm

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