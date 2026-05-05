जीत 108 सीटों पर, लेकिन 130-150 विधायकों के साथ सरकार बनाने का दावा, विजय ने सभी MLA को चेन्नई में क्यों रोका?

सरकार गठन की अटकलों के बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई है। बधुरुदीन के मुताबिक, पार्टी के प्रमुख विजय ने सभी जीतने वाले विधायकों को चेन्नई में ही रहने की सलाह दी है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि किसी भी वक्त राज्यपाल का बुलावा आ सकता है और सभी विधायकों को एकजुट रहना जरूरी है।