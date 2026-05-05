विजय की ‘तमिलनाडु’ जीत पर संदीप रेड्डी वांगा ने कही बड़ी बात, लोगों ने बदले में सुना दी खरी-खोटी

Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु की राजनीति में इस बार एक ऐसा मोड़ देखने को मिला, जिसने सिनेमा और सत्ता के रिश्ते को फिर से चर्चा में ला दिया। साउथ के सुपरस्टार विजय ने अपनी पार्टी टीवीके के साथ पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर जो प्रदर्शन किया, उसने सभी को चौंका दिया। अपनी पहली ही कोशिश में पार्टी का सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जा रहा है।