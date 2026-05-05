Tamil Nadu Election 2026: विजय थलापति की जीत ने खोली तृषा कृष्णन के साथ रिश्ते की पोल, पोस्ट से मची हलचल

दरअसल, विजय की पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर सबको चौंका दिया। हालांकि बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई, लेकिन इस जीत ने विजय को राजनीति में मजबूत खिलाड़ी बना दिया है। ऐसे में तृषा के जन्मदिन और इस जीत का एक साथ आना लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया।