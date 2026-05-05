मेट गाला 2026 में मची खलबली! 14 साल की ब्लू आइवी ने तोड़ा ये पुराना नियम

Blue Ivy Carter Met Gala 2026 debut: फैशन की दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ 'मेट गाला 2026' में इस बार कुछ ऐसा हुआ, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। हर साल मेट गाला में बड़े-बड़े सितारे अपनी पोशाकों से हैरान करते हैं, लेकिन उस समय हर कोई हैरान रह गया जब इस साल ब्लू आइवी कार्टर ने मंच पर कदम रखा। सुपरस्टार बेयोंसे और जे-जी की बेटी ब्लू आइवी ने एक अहम नियम को ठेंगा दिखा दिया। उन्होंने इस इवेंट में अपना शानदार डेब्यू किया और मेट गाला के पुराने और सख्त नियम को भी तोड़ दिया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया।