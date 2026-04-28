ब्राजील में Shakira के कॉन्सर्ट से पहले दर्दनाक घटना, हादसे ने छीन ली एक जान

इस हादसे से अलग, शकीरा का भारत दौरा पहले ही स्थगित हो चुका है और वो 10 अप्रैल को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स और 15 अप्रैल को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परफॉर्म करने वाली थीं। लेकिन आयोजकों ने "भू-राजनीतिक स्थिति और क्षेत्रीय तनाव" का हवाला देते हुए इन शोज को कैंसिल कर दिया, जो भारतीय फैंस के लिए ये एक बड़ी निराशा है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में ये दौरा दोबारा निर्धारित होगा। दरअसल, शकीरा के फैंस और पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री इस दुखद खबर से शोक में है।