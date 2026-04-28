“मैं भारत को हारने नहीं दूंगा” RBI गवर्नर की कुर्सी पर बैठे मनोज बाजपेयी ने कही ये बात, पोस्टर वायरल

Manoj Bajpayee: बॉलीवुड के सबसे दमदार एक्टर की लिस्ट में शुमार मनोज बाजपेयी एक बार फिर एक ऐसे किरदार में नजर आने वाले हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा। उनकी आने वाली फिल्म 'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर' का पोस्टर हाल ही में जारी हुआ है और सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल हो रहा है। इस फिल्म में वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर की भूमिका निभाने वाले हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने दिमाग और साहस से देश को आर्थिक बर्बादी के कगार से बचाया।