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The Family Man 4: खत्म हुआ इंतजार! मनोज बाजपेयी ने ‘द फैमिली मैन 4’ पर दिया बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश

Manoj Bajpayee On The Family Man 4: मनोज बाजपेयी की सीरीज 'द फैमिली मैन' के तीनों सीजन सुपरहिट साबित हुए हैं। ऐसे में अब उन्होंने इसके चौथे सीजन को लेकर बड़ी जानकारी फैंस के साथ शेयर की है, जिसे सुनकर हर कोई खुश हो रहा है और इसके आने का इंतजार कर रहा है।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Apr 26, 2026

Manoj bajpayee give big update to the family man 4 release said jldi milte hain

मनोज बाजपेयी ने दिया द फेमिली मैन 4 पर अपडेट

The Family Man 4 Update: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो पिछले काफी समय से 'द फैमिली मैन' के अगले हिस्से का इंतजार कर रहे हैं और यह सोचकर परेशान हैं कि कहानी उस मोड़ से आगे कब बढ़ेगी, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। खुद 'श्रीकांत तिवारी' यानी मनोज बाजपेयी ने सीरीज के चौथे सीजन को लेकर एक ऐसी जानकारी शेयर की है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। फैंस इस खबर से बेहद एक्साइटेड हो गए हैं।

मनोज बाजपेयी ने दिया 'द फैमिली मैन 4' पर अपडेट (The Family Man 4 Update)

दरअसल, ओटीटी प्राइम वीडियो की यह सीरीज अपनी सस्पेंस भरी कहानी और मनोज बाजपेयी की बेहतरीन एक्टिंग की वजह से घर-घर में फेमस है। तीसरे सीजन के खत्म होने के बाद से ही दर्शकों के मन में कई सवाल थे कि आगे क्या होगा? हाल ही में एक फैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर अपनी बेताबी जाहिर करते हुए मनोज बाजपेयी से पूछ लिया कि क्या कहानी वहीं खत्म हो गई है या अभी और एपिसोड आने बाकी हैं।

फैन ने लिखा कि उसने पूरा दिन लगाकर तीसरा सीजन खत्म किया, लेकिन कहानी ऐसे मोड़ पर छोड़ी गई है कि अब और इंतजार करना मुश्किल है। इस पर मनोज बाजपेयी ने बेहद दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने लिखा, "आपके सभी सवालों के जवाब चौथे सीजन में मिलेंगे... जल्द ही मुलाकात होगी।" एक्टर के इस छोटे से जवाब ने साफ कर दिया है कि चौथे सीजन की तैयारी जोरों पर है और श्रीकांत तिवारी एक बार फिर नए मिशन के साथ लौटने वाले हैं।

पार्ट 3 के अंत से शुरू होगा अगला भाग? (Manoj Bajpayee On The Family Man 4)

बता दें कि 'द फैमिली मैन' का सफर साल 2018 में शुरू हुआ था। राज और डीके के निर्देशन में बनी इस सीरीज ने जासूसी और एक आम आदमी की पारिवारिक जिंदगी के तालमेल को इतने अच्छे से दिखाया कि लोग इसके दीवाने हो गए। पहले सीजन की सफलता के बाद दूसरा और तीसरा सीजन भी सुपरहिट रहा। तीसरे सीजन के अंत ने जिस तरह का 'क्लिफहैंगर' (अधूरा मोड़) छोड़ा था, उसने दर्शकों को उलझन में डाल दिया था।

आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ ऐलान

अब मनोज बाजपेयी के इस नए अपडेट के बाद सोशल मीडिया पर 'द फैमिली मैन 4' ट्रेंड करने लगा है। हालांकि अभी तक रिलीज की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन एक्टर के आश्वासन ने फैंस को सुकून जरूर दिया है। लोग अब यह कयास लगा रहे हैं कि क्या अगले सीजन में श्रीकांत तिवारी किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश करेंगे या फिर उनकी निजी जिंदगी में कोई नया तूफान आएगा? जो भी हो फैंस एक बार फिर एक्साइटेड हो गए हैं।

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Published on:

26 Apr 2026 03:31 pm

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