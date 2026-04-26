The Family Man 4: खत्म हुआ इंतजार! मनोज बाजपेयी ने ‘द फैमिली मैन 4’ पर दिया बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश

अब मनोज बाजपेयी के इस नए अपडेट के बाद सोशल मीडिया पर 'द फैमिली मैन 4' ट्रेंड करने लगा है। हालांकि अभी तक रिलीज की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन एक्टर के आश्वासन ने फैंस को सुकून जरूर दिया है। लोग अब यह कयास लगा रहे हैं कि क्या अगले सीजन में श्रीकांत तिवारी किसी अंतरराष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश करेंगे या फिर उनकी निजी जिंदगी में कोई नया तूफान आएगा? जो भी हो फैंस एक बार फिर एक्साइटेड हो गए हैं।