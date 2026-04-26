गोविंदा के पतन की असली वजह आई सामने? उनके एटीट्यूड और अंधविश्वास पर को-एक्टर का तीखा बयान

Ashwin Kaushal On Govinda Downfall: 90 के दशक में अपनी डांसिंग और कॉमेडी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले 'चीची' यानी गोविंदा आज बड़े पर्दे से लगभग गायब हो चुके हैं। फैंस सालों से उनके एक दमदार कमबैक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल गोविंदा छोटे-मोटे इवेंट्स और कार्यक्रमों में ही डांस करते नजर आते हैं। वहीं, एक दौर था जब गोविंदा आखिर सुपरस्टारडम के शिखर पर बैठा एक कलाकार अचानक जमीन पर कैसे आ गया? इस सवाल का जवाब अब एक्टर अश्विन कौशल ने दिया है, जो खुद गोविंदा के साथ काम कर चुके हैं।