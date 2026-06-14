‘Cocktail 2’ पर CBFC का बड़ा फैसला, बनी कृति सेनन की पहली ‘A Rated’ फिल्म

जहां डायरेक्टर होमी अदजानिया और प्रोड्यूसर दिनेश विजान इस प्रोजेक्ट के लिए वापस आ रहे हैं, वहीं, सीक्वल में बिल्कुल नई कास्ट होगी। ओरिजिनल फिल्म, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी थे, रिश्तों के आधुनिक नजरिए और अपने एवरग्रीन गानों के लिए आज भी फैंस की पसंदीदा फिल्मों में से एक मानी जाती है। बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार, आने वाली सीक्वल फिल्म 'कॉकटेल 2' का रनटाइम 150 मिनट (ढाई घंटे) होगा। ये 2012 की ओरिजिनल रोमांटिक ड्रामा फिल्म से सिर्फ़ चार मिनट लंबी है। बता दें कि 14 साल पहले आई 'कॉकटेल' का रनटाइम 146 मिनट था।