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‘Cocktail 2’ पर CBFC का बड़ा फैसला, बनी कृति सेनन की पहली ‘A Rated’ फिल्म

Cocktail 2 CBFC A Certificate: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना कि अपकमिंग फिल्म 'Cocktail 2' साल 2012 की हिट रोमांटिक कॉमेडी 'कॉकटेल' का स्पिरिचुअल सीक्वल है, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं।

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मुंबई

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Rashi Sharma

Jun 14, 2026

Cocktail 2 CBFC A Certificate

'कॉकटेल 2' को मिला 'A' सर्टिफिकेट। (फोटो सोर्स: district)

Cocktail 2 CBFC A Certificate: सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने 'कॉकटेल 2' को 'A' (सिर्फ 18 साल से ऊपर के लिए) सर्टिफिकेट दिया है, और ये फिल्म 19 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की नई लीड कास्ट है। हालांकि, इसकी कहानी नई है, लेकिन ये फिल्म 2012 की हिट रोमांटिक कॉमेडी 'कॉकटेल' का स्पिरिचुअल सीक्वल है, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी मुख्य किरदारों में थे।

ओरिजिनल 'कॉकटेल' से लंबी

जहां डायरेक्टर होमी अदजानिया और प्रोड्यूसर दिनेश विजान इस प्रोजेक्ट के लिए वापस आ रहे हैं, वहीं, सीक्वल में बिल्कुल नई कास्ट होगी। ओरिजिनल फिल्म, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी थे, रिश्तों के आधुनिक नजरिए और अपने एवरग्रीन गानों के लिए आज भी फैंस की पसंदीदा फिल्मों में से एक मानी जाती है। बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार, आने वाली सीक्वल फिल्म 'कॉकटेल 2' का रनटाइम 150 मिनट (ढाई घंटे) होगा। ये 2012 की ओरिजिनल रोमांटिक ड्रामा फिल्म से सिर्फ़ चार मिनट लंबी है। बता दें कि 14 साल पहले आई 'कॉकटेल' का रनटाइम 146 मिनट था।

कृति के लिए पहली, लेकिन दूसरों के लिए नहीं

जाकारी के लिए बता दें कि सर्टिफिकेशन के बाद कृति सेनन, जो 'हीरोपंती' (2014), 'बरेली की बर्फी' (2017), 'मिमी' (2021) और 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' (2024) जैसी परिवार के साथ देखी जा सकने वाली हिट फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, उनके लिए 'कॉकटेल 2' पहली 'A' रेटेड (वयस्कों के लिए) फिल्म है। हालांकि, रश्मिका मंदाना के लिए ये कोई नई बात नहीं है। 'कॉकटेल 2' A रेटिंग पाने वाली उनकी दूसरी हिंदी फिल्म है, इससे पहले रणबीर कपूर की 'एनिमल' (Animal) को ये रेटिंग मिली थी, जो 2023 में बॉक्स-ऑफिस पर जबरदस्त हिट थी।

वहीं, इस कास्ट में, एडल्ट-रेटेड सिनेमा के मामले में शाहिद तीनों में सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। ये उनकी पांचवीं 'ए' सर्टिफाइड फिल्म है; इससे पहले 'कमीने' (2009), 'उड़ता पंजाब' (2016), 'कबीर सिंह' (2019) और 'ओ रोमियो' (2026) आ चुकी हैं। 'ओ रोमियो' के ठीक बाद आने वाली ये फिल्म उनके करियर में पहली बार ऐसा मौका है जब उन्होंने लगातार दो एडल्ट-रेटेड फिल्में दी हैं।

फिल्म को लेकर उड़ीं थीं अफवाहें

'कॉकटेल 2' के ट्रेलर लॉन्च पर, डायरेक्टर होमी अदजानिया ने उन अफवाहों को साफ किया कि क्या फिल्म में लेस्बियन रोमांस दिखाया गया है। इन अटकलों के बारे में बात करते हुए होमी ने कहा, "अफवाह यहीं से शुरू हुई। हम सब सेट पर बैठे थे। वो दोनों काफी अच्छी दोस्त हैं इसलिए एक-दूसरे के साथ थोड़ा ज्यादा करीब हो जाती हैं। और हमने बस यूं ही सोचा कि क्या होगा अगर कहानी उनके बारे में हो और शाहिद 'थर्ड व्हील' (third wheel) बनें? और मैंने कहा कि मुझे ऐसी फिल्म बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।" .

कब होगी कॉकटेल 2 रिलीज

जानकारी के लिए बता दें कि ये 19 जून को सिनेमाघरों में आएगी। जिसमें शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की कहानी एक उलझे हुए लव ट्राएंगल पर आधारित है, और शाहिद कपूर को कृति और रश्मिका में से किसी एक को चुनना पड़ता है।

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शाहिद कपूर

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Published on:

14 Jun 2026 06:53 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘Cocktail 2’ पर CBFC का बड़ा फैसला, बनी कृति सेनन की पहली ‘A Rated’ फिल्म

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