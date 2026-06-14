शादी के बाद विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का बड़ा कदम, पिता के गांव में बांटी स्कॉलरशिप

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna: देवरकोंडा फाउंडेशन तेलुगु सिनेमा से जुड़ी सबसे प्रभावी सोशल वर्क करने वाली संस्थाओं में से एक बन गया है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने तेलंगाना के अचंपेट मंडल के सरकारी स्कूलों के छात्रों में पढ़ाई-लिखाई में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को इनाम देने के लिए एक एजुकेशनल पहल की घोषणा की थी। इस पहल का मकसद होनहार छात्रों का हौसला बढ़ाना और पिछड़े समुदायों के छात्रों के लिए मौके बनाना है। यह पहल अब अपने पहले बड़े पड़ाव पर पहुंच गई है।