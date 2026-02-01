26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

चाहे मैं कहीं भी रहूं, मुझे…, विजय देवरकोंडा ने रश्मिका के लिए लिखा इमोशनल नोट

Rashmika-Vijay Wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने आज (26 फरवरी) को अपने करीबी और फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में पूरे रीतीरिवाजों के साथ सात फेरे लिए. दोनों ने शादी का समारोह बेहद ही प्राइवेट रखा। हालांकि, अब शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गईं हैं। इन फोटोज के साथ दोनों ने एक-दूसरे के लिए इमोशनल मेसेज भी लिखा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Feb 26, 2026

Rashmika-Vijay Wedding Photos

विजय देवरकोंडा ने रश्मिका के लिए लिखा प्यारा सन्देश। (फोटो सोर्स: thedeverakonda/instagram)

Rashmika-Vijay Wedding: गुरुवार (26 फरवरी) यानी आज शादी के बंधन में बंधे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अब अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं हैं। उदयपुर के आलिशान होटल में हुई शादी में करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए। हालांकि, पहले शादी से पहले मैरिज वेन्यू की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं थीं, लेकिन अब विजय ने शादी की फोटो एल्बम के जरिये अपने फैंस को अपने खास दिन की झलक दिखाई है।

विजय देवरकोंडा ने वेडिंग फंक्शन के कुछ खास पल शेयर किए। रश्मिका और विजय की इन खूबसूरत फोटोज में नवविवाहित जोड़े के बीच मुस्कान, रीति-रिवाज और दिल को छू लेने वाले पल कैद हुए। वहीं, इस तस्वीरों के साथ ही विजय ने रश्मिका के लिए एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है।

विजय देवरकोंडा ने रश्मिका के लिए लिखा प्यारा सन्देश

फोटोज के साथ उन्होंने लिखा, "एक दिन मुझे उसकी याद आई। इतनी याद आई कि मुझे लगा जैसे वो मेरे साथ होती तो मेरा दिन और भी अच्छा होता। अगर वो मेरे सामने बैठी होती तो मेरा खाना और भी पौष्टिक लगता। अगर वो मेरे साथ वर्कआउट करती तो मुझे और भी मजा आता और वो सजा जैसा नहीं लगता। मुझे उसकी जरूरत थी - बस घर जैसा सुकून और शांति महसूस करने के लिए, चाहे मैं कहीं भी रहूं।"

लाइगर एक्टर ने आगे लिखा, "तो, मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपनी पत्नी बना लिया। 26.02.2026,"

विजय का रश्मिका के लिए ये प्यारा मैसेज देख उनके चाहने वालों ने बधाई प्रशंसकों ने बधाई संदेशों और दिल वाले इमोजी से कमेंट सेक्शन भर दिया। कई लोगों ने उनके शब्दों की सादगी और ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए इसे हाल के समय के सबसे रोमांटिक सेलिब्रिटी वेडिंग मेसेज में से एक बताया।

वहीं, शादी के तुरंत बाद रश्मिका ने भी पति विजय के लिए एक भावुक मेसेज लिखा। रश्मिका ने लिखा,

मेरे प्यारे दोस्तों,

आप सभी मिलिए “मेरे पति” से! श्री विजय देवरकोंडा!!
वह इंसान जिसने मुझे सच्चे प्यार का एहसास कराया,
वह इंसान जिसने मुझे शांति का अनुभव कराया! वह इंसान जिसने मुझे हर दिन कहा कि बड़े सपने देखना बिल्कुल ठीक है और हमेशा मुझे यह विश्वास दिलाया कि मैं अपनी कल्पना से भी कहीं अधिक हासिल कर सकती हूं!
वह इंसान जिसने मुझे कभी भी बेफिक्र होकर नाचने से नहीं रोका…
वह इंसान जिसने मुझे दोस्तों के साथ घूमना सिखाया, और यकीन मानिए, मैं इस इंसान पर एक किताब लिख सकती हूं!
मैं वह महिला बन गई हूं जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, क्योंकि आपने ही मुझे आज वह बनाया है!
मैं सचमुच धन्य हूं!
विज्जू, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो भावनाएं हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं!! मैंने हमेशा तुमसे यह कहा है!!

रश्मिका और विजय ने पूरी गोपनीयता बनाए रखी

खबरों के मुताबिक, शादी से पहले की रस्मों, जैसे हल्दी, मेहंदी और संगीत नाईट के साथ जश्न शुरू हुआ, जिसमें इंडस्ट्री के उनके करीबी दोस्त और फैमिली मेंबर्स शामिल हुए। रश्मिका और विजय ने पूरी गोपनीयता बनाए रखी, जिससे उनके फैंस और चाहने वालों को उनकी शादी की ऑफिशियल फोटोज के सोशल मीडिया पर होने का बेसब्री से इंतजार था।

ये भी पढ़ें

उदयपुर के इस रॉयल होटल में शादी के बंधन में बंधे रश्मिका और विजय, सामने आई वेडिंग वेन्यू की झलक
टॉलीवुड
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

26 Feb 2026 10:47 pm

Published on:

26 Feb 2026 10:46 pm

Hindi News / Entertainment / चाहे मैं कहीं भी रहूं, मुझे…, विजय देवरकोंडा ने रश्मिका के लिए लिखा इमोशनल नोट

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मैं अगले जन्म में वापस आउंगा…पिछले जन्म में किसान सिद्धार्थ शुक्ला ने पत्नी शहनाज से किया था वादा, हैरानी भरा दावा

Sidharth Shukla-Shehnaaz Gill Past Life Truth Claim
बॉलीवुड

Charak: अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र का ताना-बाना, अघोरी बाबाओं से जुड़ी कहानी, ‘चरक’ का ट्रेलर रिलीज

charak trailer release
मनोरंजन

मेरे पति मिस्टर विजय देवरकोंडा…रश्मिका ने चूमा पति का माथा, शादी की खूबसूरत तस्वीरें कीं शेयर

Rashmika-Vijay Wedding Pictures
बॉलीवुड

निक जोनस का लेटर पढ़कर प्रियंका चोपड़ा के निकले आंसू, बोले- मेरी जान…, फैंस ने उतारी कपल की नजर

Nick Jonas Letter To Priyanka Chopra
बॉलीवुड

सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा मेरे सामने आई…मरने के बाद नया जन्म ले चुके अभिनेता? पांच साल बाद मौत को लेकर हुआ चौंकाने वाला दावा

Sidharth Shukla Death Mystery Claim
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.