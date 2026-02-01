चाहे मैं कहीं भी रहूं, मुझे…, विजय देवरकोंडा ने रश्मिका के लिए लिखा इमोशनल नोट

आप सभी मिलिए “मेरे पति” से! श्री विजय देवरकोंडा!!

वह इंसान जिसने मुझे सच्चे प्यार का एहसास कराया,

वह इंसान जिसने मुझे शांति का अनुभव कराया! वह इंसान जिसने मुझे हर दिन कहा कि बड़े सपने देखना बिल्कुल ठीक है और हमेशा मुझे यह विश्वास दिलाया कि मैं अपनी कल्पना से भी कहीं अधिक हासिल कर सकती हूं!

वह इंसान जिसने मुझे कभी भी बेफिक्र होकर नाचने से नहीं रोका…

वह इंसान जिसने मुझे दोस्तों के साथ घूमना सिखाया, और यकीन मानिए, मैं इस इंसान पर एक किताब लिख सकती हूं!

मैं वह महिला बन गई हूं जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, क्योंकि आपने ही मुझे आज वह बनाया है!

मैं सचमुच धन्य हूं!

विज्जू, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो भावनाएं हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं!! मैंने हमेशा तुमसे यह कहा है!!