निक जोनस का लेटर पढ़कर प्रियंका चोपड़ा के निकले आंसू, बोले- मेरी जान…, फैंस ने उतारी कपल की नजर

इस भावुक पल के बाद प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके पति उन्हें अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने एक पुरानी याद साझा की जब निक ने शादी से पहले उनकी मां से वादा किया था कि वह प्रियंका को हमेशा खुश रखेंगे। अभिनेत्री ने बताया कि निक ने केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में भी इस वादे को निभाया है। छोटे-छोटे इशारों और नोट्स के जरिए वो उन्हें यह एहसास दिलाते रहते हैं कि वह कितनी खास हैं। प्रियंका के इन वीडियोज पर फैंस ने जमकर अपने रिएक्शन्स दिए हैं।