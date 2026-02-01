26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मैं अगले जन्म में वापस आउंगा…पिछले जन्म में किसान सिद्धार्थ शुक्ला ने पत्नी शहनाज से किया था वादा, हैरानी भरा दावा

Sidharth Shukla-Shehnaaz Gill Past Life Truth Claim: दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर एक चौंकाने वाला दावा हुआ है। उनके और शहनाज गिल का पिछले जन्म में भी कनेक्शन था, ऐसे दावे से इस वक्त हर कोई हैरान है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 26, 2026

Sidharth Shukla-Shehnaaz Gill Past Life Truth Claim

Sidharth Shukla-Shehnaaz Gill (सोर्स- sora)

Sidharth Shukla-Shehnaaz Gill Past Life Truth Claim: अभिनेत्री शहनाज गिल और एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ शुक्ला के पिछले जन्म को लेकर एक चौंकाने वाला दावा हुआ है। दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला की पिछली जिंदगी को लेकर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने हैरान करने वाला दावा किया है। एक्सपर्ट ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

पिछले जन्म में सिद्धार्थ की पत्नी थीं शहनाज?

टेलीविजन के चहेते सितारे सिद्धार्थ शुक्ला को इस दुनिया से गए अब कई साल हो चुके हैं, लेकिन उनके फैंस आज भी उन्हें उतना ही याद करते हैं। उनकी अचानक हुई मौत ने सभी को झकझोर दिया था।

अब उनकी मौत के वर्षों बाद एक नया दावा सामने आया है, जिसमें उनके पिछले जन्म और अगले जन्म को लेकर हैरान करने वाली बातें कही गई हैं। साथ ही, शहनाज गिल के साथ उनके रिश्ते को भी पिछले जन्म से जोड़ा गया है।

क्या है पूरा दावा? (Sidharth Shukla-Shehnaaz Gill Past Life Truth Claim)

‘मिस्टिक जर्नी पॉडकास्ट’ नाम के एक यूट्यूब चैनल पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रितिका बजाज ने यह दावा किया है कि उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा से संपर्क किया है। उनके अनुसार, फिलहाल सिद्धार्थ ने नया जन्म नहीं लिया है और वे “पितृ लोक” में हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि वह अपने अगले जन्म का इंतजार कर रहे हैं।

पिछले जन्म में भी था साथ?

पॉडकास्ट में यह भी दावा किया गया कि सिद्धार्थ और शहनाज का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं था, बल्कि पिछले जन्म से ही उनका गहरा नाता था। एक्सपर्ट के मुताबिक, पिछले जन्म में सिद्धार्थ को दिल से जुड़ी एक गंभीर बीमारी हो गई थी। उस समय शहनाज ने उनका इलाज करवाया था।

इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि जब सिद्धार्थ की तबीयत बहुत खराब थी, तब उन्होंने शहनाज से वादा किया था कि वह अगले जन्म में फिर लौटेंगे, ताकि इस प्यार और एहसान का कर्ज चुका सकें।

क्या पिछले जन्म में पत्नी थीं शहनाज? (Sidharth Shukla-Shehnaaz Gill Past Life Truth Claim)

पॉडकास्ट में एक और बड़ा दावा किया गया। कहा गया कि पिछले जन्म में शहनाज, सिद्धार्थ की पत्नी थीं। सिद्धार्थ खेती किया करते थे। जब वह बीमार पड़े, तो शहनाज ने अपने गहने बेचकर उनके इलाज का खर्च उठाया। बताया गया कि शहनाज ने अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा में लगा दी थी। इसी वजह से इस जन्म में भी दोनों की मुलाकात हुई।

सच या सिर्फ दावा? (Sidharth Shukla-Shehnaaz Gill Past Life Truth Claim)

इन सभी बातों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये बातें सिर्फ पॉडकास्ट में किए गए दावों पर आधारित हैं। ऐसे विषयों को हमेशा सोच-समझकर और संतुलित नजरिए से देखना चाहिए।

सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी को फैंस ने हमेशा प्यार दिया है। चाहे ये बातें सच हों या न हों, लेकिन फैंस के दिलों में दोनों के लिए जो प्यार है, वह आज भी कायम है।

ये भी पढ़ें

मेरे पति मिस्टर विजय देवरकोंडा…रश्मिका ने चूमा पति का माथा, शादी की खूबसूरत तस्वीरें कीं शेयर
बॉलीवुड
Rashmika-Vijay Wedding Pictures

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Feb 2026 08:11 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मैं अगले जन्म में वापस आउंगा…पिछले जन्म में किसान सिद्धार्थ शुक्ला ने पत्नी शहनाज से किया था वादा, हैरानी भरा दावा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Charak: अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र का ताना-बाना, अघोरी बाबाओं से जुड़ी कहानी, ‘चरक’ का ट्रेलर रिलीज

charak trailer release
मनोरंजन

मेरे पति मिस्टर विजय देवरकोंडा…रश्मिका ने चूमा पति का माथा, शादी की खूबसूरत तस्वीरें कीं शेयर

Rashmika-Vijay Wedding Pictures
बॉलीवुड

निक जोनस का लेटर पढ़कर प्रियंका चोपड़ा के निकले आंसू, बोले- मेरी जान…, फैंस ने उतारी कपल की नजर

Nick Jonas Letter To Priyanka Chopra
बॉलीवुड

‘तेरी मेहरबानियां’ के डॉग को सेट पर मिलता था कैसा ट्रीटमेंट, 41 साल बाद जैकी श्रॉफ ने किया खुलासा

Jackie Shroff
मनोरंजन

डायरेक्टर के अपरहण और मारपीट मामले में अभिनेत्री ऐश्वर्या हुईं गिरफ्तार, 11 लोगों पर लगा आरोप

Director Anish Kidnap Case
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.