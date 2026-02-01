मैं अगले जन्म में वापस आउंगा…पिछले जन्म में किसान सिद्धार्थ शुक्ला ने पत्नी शहनाज से किया था वादा, हैरानी भरा दावा

पॉडकास्ट में एक और बड़ा दावा किया गया। कहा गया कि पिछले जन्म में शहनाज, सिद्धार्थ की पत्नी थीं। सिद्धार्थ खेती किया करते थे। जब वह बीमार पड़े, तो शहनाज ने अपने गहने बेचकर उनके इलाज का खर्च उठाया। बताया गया कि शहनाज ने अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा में लगा दी थी। इसी वजह से इस जन्म में भी दोनों की मुलाकात हुई।