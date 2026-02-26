डायरेक्टर के अपरहण और मारपीट मामले में अभिनेत्री ऐश्वर्या हुईं गिरफ्तार, 11 लोगों पर लगा आरोप

Aishwarya Actress (सोर्स- एक्स)
Director Anish Kidnap Case: कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। फिल्म निर्देशक अनीश के कथित अपहरण और निर्मम हमले के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस लिस्ट में अभिनेत्री ऐश्वर्या का नाम भी शामिल है। ये मामला अडुगोडी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है।
शिकायत के मुताबिक, निर्देशक अनीश अपनी होंडा सीआरवी कार बेचने की कोशिश कर रहे थे। इसी सिलसिले में उन्हें एक संभावित खरीदार से संपर्क कराया गया। आरोप है कि अभिनेत्री ऐश्वर्या ने उन्हें एक व्यक्ति से मिलवाया, जिसने खुद को कार खरीदने में रुचि रखने वाला बताया। 9 फरवरी 2026 को अनीश मुंबई से बेंगलुरु पहुंचे और कथित तौर पर मुलाकात के बाद उन्हें शहर के बाहरी इलाके स्थित एक मकान में ले जाया गया।
वहीं पर मुख्य आरोपी आशीर्वाद उर्फ आशी और उसके साथियों ने निर्देशक पर हमला किया। पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने डंडों और खेल के उपकरणों से मारपीट की और पहले दर्ज कराई गई शिकायतों को वापस लेने का दबाव बनाया।
जांच में सामने आया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आर्थिक लेन-देन का विवाद हो सकता है। बताया जा रहा है कि आरोपी आशीर्वाद ने कथित तौर पर निर्देशक से 2.5 लाख रुपये उधार लिए थे। इसके अलावा एक फिल्म निवेश को लेकर भी मतभेद चल रहे थे। अनीश वर्तमान में फिल्म 'जीवनद भाषी' का निर्देशन कर रहे थे, जिसमें कथित रूप से लाखों रुपये का निवेश हुआ था।
शिकायत में कहा गया है कि हमलावरों ने निर्देशक से सोने के आभूषण और नकदी छीन ली। इतना ही नहीं, उन्हें जबरन वाहन में बैठाकर सुनसान इलाके में ले जाया गया, जहां फिर से मारपीट की गई। आरोप है कि आरोपियों ने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर पैसे भी निकाले। गंभीर चोटों के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
निर्देशक ने यह भी आरोप लगाया है कि विवाद से जुड़े एक अन्य व्यक्ति कथित तौर पर वीडियो कॉल के जरिए घटना के दौरान मौजूद था और हमलावरों को उकसा रहा था। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है ताकि पूरे षड्यंत्र की कड़ियां जोड़ी जा सकें।
पुलिस ने ऐश्वर्या सहित 11 लोगों को हिरासत में लिया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक आरोपी की भूमिका की गहराई से जांच की जा रही है। मोबाइल कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की जा रही है।
फिलहाल निर्देशक अनीश का इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ये मामला फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा और आपसी आर्थिक लेन-देन को लेकर कई सवाल खड़े करता है। आने वाले दिनों में जांच से और खुलासे होने की संभावना है।
