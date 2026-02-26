डायरेक्टर के अपरहण और मारपीट मामले में अभिनेत्री ऐश्वर्या हुईं गिरफ्तार, 11 लोगों पर लगा आरोप

शिकायत के मुताबिक, निर्देशक अनीश अपनी होंडा सीआरवी कार बेचने की कोशिश कर रहे थे। इसी सिलसिले में उन्हें एक संभावित खरीदार से संपर्क कराया गया। आरोप है कि अभिनेत्री ऐश्वर्या ने उन्हें एक व्यक्ति से मिलवाया, जिसने खुद को कार खरीदने में रुचि रखने वाला बताया। 9 फरवरी 2026 को अनीश मुंबई से बेंगलुरु पहुंचे और कथित तौर पर मुलाकात के बाद उन्हें शहर के बाहरी इलाके स्थित एक मकान में ले जाया गया।