क्या ये दुनिया का सबसे महंगा बर्थडे सेलिब्रेशन है? एक्ट्रेस के 16 करोड़ के हीरा जड़ा केक पर छिड़ी बहस

हालांकि, उर्वशी ने समाज सेवा का भी काम किया है और उन्होंने दुल्हनों से मुलाकात की, उन्हें आशीर्वाद दिया और शादी की रस्मों को खुशहाल और सम्मानपूर्ण बनाने के लिए आर्थिक और सहायता भी दिलवाया। इसका मकसद उन परिवारों की मदद करना था जो अपनी बेटियों की शादी के खर्चों को लेकर चिंतित थे। इस पहल से कई परिवारों का शादी का बोझ कम हुआ है। बता दें, उर्वशी रौतेला न केवल अपने ग्लैमर और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं, बल्कि समाज के लिए उनके ऐसे प्रयास उन्हें अलग पहचान देते हैं। उनके इस जन्मदिन की खुशी और इस नेक काम की खबर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है।