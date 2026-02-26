‘द केरल स्टोरी 2’ की रिलीज पर लगी रोक, हाइकोर्ट के फैसले को मेकर्स देंगे चुनौती

The Kerala Story 2 Controversy: विवादों के बीच घिरी फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की निर्धारित 27 फरवरी की थिएट्रिकल रिलीज पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये आदेश उस याचिका के बाद आया जिसमें फिल्म को दिए गए सेंसर सर्टिफिकेट को चुनौती दी गई थी। अदालत के इस फैसले ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है।