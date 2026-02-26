रश्मिका-विजय की शादी में पहुंचे अल्लू अर्जुन और महेश बाबू? दूल्हा-दुल्हन संग दिया पोज, वायरल फोटो का सच आया सामने

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna Wedding: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर ने तहलका मचा रखा है। फोटो में साउथ सिनेमा की चर्चित जोड़ी रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा दूल्हा-दुल्हन के लिबास में नजर आ रहे हैं। उनके साथ सुपरस्टार महेश बाबू और अल्लू अर्जुन भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही ये तस्वीर इंटरनेट पर सामने आई, फैंस ने इसे शादी की पहली ऑफिशियल तस्वीर मानकर शेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या ये तस्वीर असली है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई।