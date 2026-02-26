अमेरिका में दिखी रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की पहली झलक, फिल्म देखकर लोगों ने बताया जबरदस्त

Ramayana Part 1 Screening In America: भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में गिनी जा रही 'रामायण पार्ट 1' रिलीज से महीनों पहले ही इंटरनेशनल लेवल पर हलचल मचा दी है। हाल ही में अमेरिका में फिल्म के पहले कट की टेस्ट स्क्रीनिंग रखी गई, जिसके बाद दर्शकों के रिएक्शन्स ने मेकर्स की एक्साइटमेंट दोगुनी कर दी है। बताया जा रहा है कि दर्शकों ने फिल्म की विशालता, विजुअल इफेक्ट्स और इमोशनल कहानी कहने के अंदाज की खुलकर सराहना की।