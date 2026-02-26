ED के रडार पर आईं रान्या राव, 100 करोड़ से अधिक लेनदेन के मामले में बढ़ीं मुश्किलें, जांच जारी

Chargsheet Against Ranya Rao: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व एक्ट्रेस और मॉडल हर्षवर्दिनी रान्या उर्फ रान्या राव सहित अन्य के खिलाफ 102.55 करोड़ रुपये की सोने की तस्करी के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है। ये मामला केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मार्च 2025 में पकड़े गए 14.213 किलोग्राम विदेशी सोने से जुड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 12.56 करोड़ रुपये बताई गई है। साथ ही तलाशी में 2.06 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये भारतीय मुद्रा भी बरामद हुए थे।