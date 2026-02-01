प्रेमानंद महाराज से मिलकर आई पूनम पांडे ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ऐसा लग रहा था जैसे…

पूनम पांडे ने की प्रेमानंद महाराज से मुलाकात
Poonam Pandey Meet Premanand Maharaj: अपनी बोल्ड इमेज और सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने के लिए मशहूर पूनम पांडे इन दिनों अपनी भक्ति को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह प्रेमानंद के सामने रोती हुईं नजर आई थीं। ऐसे में अब उन्होंने उसी मुलाकात पर बड़ा रिएक्शन दिया है।
होली का त्योहार नजदीक है, और इसी मौके पर पूनम पांडे श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन पहुंचीं। उन्होंने न केवल बांके बिहारी के दरबार में मत्था टेका, बल्कि प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन भी किए। महाराज जी का सत्संग सुनकर पूनम इतनी भावुक हो गईं कि उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे।
वृंदावन से लौटने के बाद जब उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, तो उनके व्यवहार में एक अलग ही ठहराव दिखा। उन्होंने पैपराजी से बात करते हुए कहा, "मैं प्रेमानंद महाराज जी से मिली और सच कहूं तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भगवान सामने बैठे हों। मैं वहां बहुत रोई, मन एकदम हल्का हो गया।" पूनम ने न सिर्फ पैपराजी को वृंदावन का गुलाल लगाया, बल्कि उनसे 'राधे-राधे' जपने का आग्रह भी किया।
पूनम का यह बदलाव सिर्फ उनके व्यवहार तक सीमित नहीं है। उनके पहनावे में भी बड़ा बदलाव दिखा। उन्हें अब अक्सर सलवार-सूट और माथे पर तिलक लगाए देखा जा रहा है। अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा— "शांति बाहर, शक्ति भीतर" (Peace outside, strength inside)। उनके चेहरे का ग्लो और यह आध्यात्मिक बातें देखकर लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या पूनम ने हमेशा के लिए विवादों का रास्ता छोड़ दिया है?
पूनम पांडे का यह आध्यात्मिक झुकाव उनके पिछले कुछ सालों के मानसिक और निजी संघर्षों का नतीजा भी हो सकता है। साल 2020 में उन्होंने सैम बॉम्बे से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता खुशियों के बजाय विवादों और दर्द से भरा रहा। शादी के कुछ ही दिनों बाद, हनीमून के दौरान उन्होंने पति पर मारपीट और शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे।
साल 2021 में भी उन्होंने शारीरिक चोटों की शिकायत की, जिसके बाद वह अपने पति से पूरी तरह अलग हो गईं थी और अब उनका झुकाव भक्ति की ओर नजर आ रहा है। कहते हैं कि भक्ति कब और कैसे किसी का जीवन बदल दे, यह कोई नहीं जानता। पूनम पांडे का यह नया अवतार उनके जीवन का एक नया अध्याय साबित हो सकता है।
