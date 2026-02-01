पलाश मुच्छल हैं बेहद अच्छे… सलमान की एक्ट्रेस ने स्मृति संग शादी टूटने के बाद दिया रिएक्शन, बोलीं- मैं उनके घर…

Daisy Shah calls Palash Muchhal a good person: बॉलीवुड और खेल जगत का रिश्ता हमेशा से सुर्खियों में रहता है, लेकिन कभी-कभी ये सुर्खियां कड़वाहट और विवादों की वजह से चर्चा में आ जाती हैं। हाल ही में संगीतकार और फिल्म निर्देशक पलाश मुच्छल अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में रहे, खासकर भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ उनकी शादी टूटने के बाद। अब पलाश अपनी नई फिल्म के साथ इंडस्ट्री में वापसी कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट में उनके साथ नजर आएंगी एक्ट्रेस डेजी शाह।