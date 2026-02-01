25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

पलाश मुच्छल हैं बेहद अच्छे… सलमान की एक्ट्रेस ने स्मृति संग शादी टूटने के बाद दिया रिएक्शन, बोलीं- मैं उनके घर…

Daisy Shah calls Palash Muchhal a good person: स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद चर्चा में आए म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की डेजी शाह ने तारीफ की है। उन्होंने बताया कि वह उनके पूरे परिवार को जानती हैं और वह लोग भगवान को काफी ज्यादा मानते हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Feb 25, 2026

स्मृति मंधाना से शादी टूटने के बाद चर्चा में आए म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की डेजी शाह ने तारीफ की है। उन्होंने बताया कि वह उनके पूरे परिवार को जानती हैं और वह लोग भगवान को काफी ज्यादा मानते हैं।

डेजी शाह ने पलाश मुच्छल की तारीफ की

Daisy Shah calls Palash Muchhal a good person: बॉलीवुड और खेल जगत का रिश्ता हमेशा से सुर्खियों में रहता है, लेकिन कभी-कभी ये सुर्खियां कड़वाहट और विवादों की वजह से चर्चा में आ जाती हैं। हाल ही में संगीतकार और फिल्म निर्देशक पलाश मुच्छल अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में रहे, खासकर भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ उनकी शादी टूटने के बाद। अब पलाश अपनी नई फिल्म के साथ इंडस्ट्री में वापसी कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट में उनके साथ नजर आएंगी एक्ट्रेस डेजी शाह।

पलाश मुच्छल की डेजी शाह ने की तारीफ (Daisy Shah calls Palash Muchhal a good person)

पलाश मुच्छल ने हाल ही में अपनी नई फिल्म की घोषणा की है, जिसमें वह निर्देशन की कमान संभाल रहे हैं। इस फिल्म में डेजी शाह और टैलेंटेड एक्ट्रेस श्रेयस तलपड़े मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह प्रोजेक्ट ऐसे समय में सामने आया है जब पलाश अपनी निजी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं।

पलाश मुच्छल पर लगा था स्मृति को धोखा देने का आरोप

बता दें कि पलाश और स्मृति मंधाना की शादी 25 नवंबर 2025 को होनी तय थी। हल्दी और मेहंदी जैसी रस्में भी पूरी हो चुकी थीं, लेकिन शादी की सुबह अचानक इसे रद्द कर दिया गया। शुरुआत में खबर आई कि स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन बाद में पलाश पर 'धोखाधड़ी' के गंभीर आरोप भी लगाए गए। हालांकि, इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

डेजी शाह का पलाश मुच्छल के परिवार से गहरा नाता

इस पूरे विवाद के बीच, फिल्म की लीड एक्ट्रेस डेजी शाह ने पलाश मुच्छल का समर्थन किया है। हाल ही में फिल्मी ज्ञान को दिए इंटरव्यू में डेजी ने पलाश को एक "बहुत अच्छा इंसान" बताया है। डेजी ने बताया कि वह पलाश को उनकी बहन और फेमस गायिका पलक मुच्छल के जरिए जानती हैं। पलक ने डेजी की डेब्यू फिल्म 'जय हो' में गाना गाया था, और तभी से डेजी का इस परिवार से गहरा नाता है।

डेजी ने पलाश के परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि वह उनके घर भी गई है। वह लोग बहुत "संस्कारी और जमीन से जुड़े हुए" हैं। उन्होंने कहा कि मुच्छल परिवार काफी धार्मिक हैं। उनकी आस्था ही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। डेजी के इस बयान को पलाश की छवि सुधारने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।

स्मृति और पलाश की टूटी थी शादी

वहीं, बता दें कि पलाश संग शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना ने बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात रखी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ किया था कि वह अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखना चाहती हैं और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहतीं। स्मृति ने फैंस और मीडिया से अनुरोध किया था कि दोनों परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में शांति दी जाए। स्मृति का पूरा ध्यान अब देश के लिए क्रिकेट खेलने और नए रिकॉर्ड बनाने पर है।

पलाश और स्मृति बढ़ चुके हैं अपनी जिंदगी में आगे

फिलहाल, पलाश और स्मृति दोनों ने ही इस मामले पर आगे कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन एक बात साफ है कि पलाश अब विवादों को पीछे छोड़कर अपने नए काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। डेजी और श्रेयस के साथ उनकी यह फिल्म क्या कमाल दिखाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Feb 2026 08:12 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / पलाश मुच्छल हैं बेहद अच्छे… सलमान की एक्ट्रेस ने स्मृति संग शादी टूटने के बाद दिया रिएक्शन, बोलीं- मैं उनके घर…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘दो दीवाने सहर में’ की रफ्तार पड़ी फुस्स, 5 दिन में कमाए सिर्फ इतने करोड़

latest release do deewane seher mein mrunal thakur and sidhant chaturvedi (source: twitter)
बॉलीवुड

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की हल्दी की तस्वीरें आई सामने, फैंस के साथ साझा किए खूबसूरत पल

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna Haldi Ceremony
बॉलीवुड

ममता कुलकर्णी ने अपनी उस दोस्त को किया याद जिसकी मौत थी एक दर्दनाक हादसा, लिखा- अपने वक्त की खूबसूरत एक्ट्रेस…

ममता कुलकर्णी ने अपनी पुरानी दोस्त दिव्या भारती को याद किया है। उनकी उन्होंने 2 ऐसी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है जिसकी तारीफ हर कोई कर रहा है।
बॉलीवुड

काजोल के पर्सनालिटी राइट्स पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब बिना इजाजत इस्तेमाल किया नाम तो होगी सजा

kajol legal victory on the case of her personality rights
बॉलीवुड

मुस्लिम से हिंदू बनी ये एक्ट्रेस, धर्मेंद्र के साथ किया था डेब्यू, अब 41 साल बाद करेंगी अनिल कपूर संग काम

वो एक्ट्रेस जिसने प्यार या शादी के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए अपना धर्म बदला था। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक उन्होंने खूब नाम कमाया। अब 41 साल बाद वह अनिल कपूर के साथ ओटीटी पर दोबारा कदम रखने जा रही हैं। 
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.