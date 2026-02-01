पलाश मुच्छल हैं बेहद अच्छे… सलमान की एक्ट्रेस ने स्मृति संग शादी टूटने के बाद दिया रिएक्शन, बोलीं- मैं उनके घर…

डेजी शाह ने पलाश मुच्छल की तारीफ की
Daisy Shah calls Palash Muchhal a good person: बॉलीवुड और खेल जगत का रिश्ता हमेशा से सुर्खियों में रहता है, लेकिन कभी-कभी ये सुर्खियां कड़वाहट और विवादों की वजह से चर्चा में आ जाती हैं। हाल ही में संगीतकार और फिल्म निर्देशक पलाश मुच्छल अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में रहे, खासकर भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ उनकी शादी टूटने के बाद। अब पलाश अपनी नई फिल्म के साथ इंडस्ट्री में वापसी कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट में उनके साथ नजर आएंगी एक्ट्रेस डेजी शाह।
पलाश मुच्छल ने हाल ही में अपनी नई फिल्म की घोषणा की है, जिसमें वह निर्देशन की कमान संभाल रहे हैं। इस फिल्म में डेजी शाह और टैलेंटेड एक्ट्रेस श्रेयस तलपड़े मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह प्रोजेक्ट ऐसे समय में सामने आया है जब पलाश अपनी निजी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं।
बता दें कि पलाश और स्मृति मंधाना की शादी 25 नवंबर 2025 को होनी तय थी। हल्दी और मेहंदी जैसी रस्में भी पूरी हो चुकी थीं, लेकिन शादी की सुबह अचानक इसे रद्द कर दिया गया। शुरुआत में खबर आई कि स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन बाद में पलाश पर 'धोखाधड़ी' के गंभीर आरोप भी लगाए गए। हालांकि, इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
इस पूरे विवाद के बीच, फिल्म की लीड एक्ट्रेस डेजी शाह ने पलाश मुच्छल का समर्थन किया है। हाल ही में फिल्मी ज्ञान को दिए इंटरव्यू में डेजी ने पलाश को एक "बहुत अच्छा इंसान" बताया है। डेजी ने बताया कि वह पलाश को उनकी बहन और फेमस गायिका पलक मुच्छल के जरिए जानती हैं। पलक ने डेजी की डेब्यू फिल्म 'जय हो' में गाना गाया था, और तभी से डेजी का इस परिवार से गहरा नाता है।
डेजी ने पलाश के परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि वह उनके घर भी गई है। वह लोग बहुत "संस्कारी और जमीन से जुड़े हुए" हैं। उन्होंने कहा कि मुच्छल परिवार काफी धार्मिक हैं। उनकी आस्था ही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। डेजी के इस बयान को पलाश की छवि सुधारने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।
वहीं, बता दें कि पलाश संग शादी टूटने के बाद स्मृति मंधाना ने बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से अपनी बात रखी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर साफ किया था कि वह अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखना चाहती हैं और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहतीं। स्मृति ने फैंस और मीडिया से अनुरोध किया था कि दोनों परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में शांति दी जाए। स्मृति का पूरा ध्यान अब देश के लिए क्रिकेट खेलने और नए रिकॉर्ड बनाने पर है।
फिलहाल, पलाश और स्मृति दोनों ने ही इस मामले पर आगे कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन एक बात साफ है कि पलाश अब विवादों को पीछे छोड़कर अपने नए काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। डेजी और श्रेयस के साथ उनकी यह फिल्म क्या कमाल दिखाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
