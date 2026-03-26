Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 7: धुरंधर 2 हुई 1000 करोड़ी, 7 दिनों में निकाला इन बड़ी फिल्मों का भूत

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 7: आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई-एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर किसी चक्रवात की तरह आगे बढ़ रही है। फिल्म ने सिनेमाघरों में अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया है और कमाई के जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने ट्रेड एनालिस्ट्स को भी हैरान कर दिया है। 3 घंटे 49 मिनट की ये फिल्म दर्शकों का उत्साह कम नहीं होने दे रही है। आलम यह है कि फिल्म ने महज सात दिनों के अंदर ही वैश्विक स्तर पर 1000 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। साथ ही कई बड़ी फिल्मों को धूल भी चटा दी है।