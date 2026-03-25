मोनालिसा के बाद फरमान ने किया सनोज मिश्रा पर नया खुलासा, 50 हजार के लेन-देन पर की बात

Monalisa Farman Khan Big Revealed On Sanoj Mishra: प्रयागराज महाकुंभ से रातों-रात अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए मशहूर हुईं मोनालिसा की जिंदगी इन दिनों एक डरावने सपने जैसी हो गई है। जब से उन्होंने मुस्लिम युवक फरमान खान के साथ शादी की है, तब से उनकी खुशियों को मानो किसी की नजर लग गई है। उनके इस रिश्ते को 'लव-जिहाद' का नाम दिया जा रहा है और आलम यह है कि इस वक्त यह जोड़ा अपनी जान बचाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। अब इसी बीच मोनालिसा ने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इसी बीच मोनालिसा के पति फरमान ने भी सनोज मिश्रा को लेकर नया खुलासा किया है और अपने धर्म पर बात की है।