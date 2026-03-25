मैं और फरमान सुसाइड कर लेंगे… मोनालिसा का टूटा ‘सब्र का बांध’, बोलीं- अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं

Monalisa Farman Video: प्रयागराज कुंभ मेले से रातों-रात चर्चा में आई मोनालिसा इन दिनों अपनी मुस्लिम फरमान खान के साथ शादी को लेकर चर्चा में हैं। उनकी शादी को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। हाल ही में मोनालिसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया था। कि उनके पति फरमान और उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। जिसके बाद उनके पिता ने भी बड़ा बयान दिया था कि वह केवल अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं। अब इसी बीच मोनालिसा सामने आई है और उसने डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गलत तरीके से छूने और व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मोनालिसा ने अब सुसाइड की धमकी भी दे डाली है।