16 साल की है मोनालिसा! DOB सर्टिफिकेट से हुआ बड़ा खुलासा, जेल जाएंगे फरमान खान?…See more

Monalisa Birth Certificate: महाकुंभ के दौरान रुद्राक्ष बेचने वाली मोनालिसा रातों-रात सोशल मीडिया पर सनसनी बन गई थीं। उनकी खूबसूरती को देख लोग दीवाने हो गए थे। उनके साथ एक फोटो क्लिक करवाने के लिए लाइन लगाते थे। देखते-देखते मोनालिसा भोसले एक आम लड़की से सुपरस्टार बन गईं। डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें फिल्म का ऑफर दिया, जिसके बाद उनके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए। उन्होंने म्यूजिक एल्बम की और मॉडलिंग भी की। जब मोनालिसा काम कर रही थीं, उनके पिता उनके साथ साए की तरह खड़े थे, लेकिन वह नहीं जानते थे कि फेम मिलते ही मोनालिसा ऐसा कदम उठाएगी कि पूरे परिवार को मरा हुआ समझ लेगी। मोनालिसा ने अचानक एक दिन मुस्लिम फरमान खान से शादी कर ली। जिसकी भनक उनके किसी फैमिली मेंबर तक को नहीं लगी। जैसे ही यह खबर आई उनके परिवार ने आरोप लगाया कि मोनालिसा अभी नाबालिग है। उसे बहला-फुसलाकर शादी की गई है, लेकिन फरमान ने भी शादी का सर्टिफिकेट जारी किया और लोगों को बताया कि मोनलिसा 18 साल की हो गई है। अब इसी बीच विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने एक जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दावा किया है कि मोनालिसा बालिग नहीं, बल्कि महज 16 साल की हैं।