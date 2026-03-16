मोनालिसा का हनीमून पीरियड हुआ शुरू! पति फरमान संग समंदर किनारे Photo हुई वायरल

सामने आई तस्वीरों में मोनालिसा और उनके पति फरमान खान समंदर की लहरों के बीच मस्ती करते नजर आ रहे हैं। मोनालिसा ने इस दौरान काफी कैजुअल लुक कैरी किया है। वह शर्ट और पैंट में बेहद रिलैक्स दिख रही हैं। वहीं, उनके पति फरमान बनियान और जींस में टशन दिखाते नजर आ रहे हैं। खुले बालों और हल्के मेकअप में मोनालिसा के चेहरे पर शादी की खुशी साफ झलक रही है। मोनालिसा ने एक बयान में यह भी कहा कि उन्हें केरल बहुत पसंद आया है और वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुमकिन है कि वह भविष्य में वहीं बसने का फैसला करें।