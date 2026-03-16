लव जिहाद के बाद मोनालिसा के पिता ने दामाद फरमान पर लगाया बड़ा आरोप, बोले- उन्होंने हमारी बेटी का…

मोनालिसा के पिता जयसिंह भोसले ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने इसे एक सोची-समझी साजिश बताया है। उन्होंने अपने दामाद फरहान खान पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी को एक्टिंग सिखाने और बड़ा स्टार बनाने का झांसा देकर उसका 'ब्रेनवॉश' किया गया। जयसिंह का दावा है कि उनकी बेटी अभी उम्र में छोटी है और निकाह करने के लिए फर्जी तरीके से उसके आधार कार्ड में उम्र बढ़ाई गई है। इस घटना के बाद से पूरे बंजारा समाज में भी जबरदस्त उबाल है। समाज के लोग लगातार परिवार से मिलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं और सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।