दिल्ली HC के फैसले के बाद बेबो ने कही ऐसी बात, बच्चों को उनका हक मिलना चाहिए!

ANI के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की जांच के लिए संजय कपूर की संपत्ति से जुड़ी सभी बैंक और वित्तीय स्टेटमेंट्स जमा करने का ऑडर दिया है और कोर्ट ने विदेशी बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टोकरेंसी जैसी संपत्तियों के लेन-देन पर भी रोक लगा दी है। इसके पीछे मुख्य वजह ये है कि मामले में ट्रायल और सुनवाई में समय लग सकता है, जिससे संपत्ति की सुरक्षा आवश्यक हो जाती है। साथ ही, कोर्ट ने ये भी साफ किया कि पिटीशनर की यानि करिश्मा के बच्चों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाए, जिनका आरोप है कि वसीयत के दस्तावेजो में कई गड़बड़ियां हैं। ये बातें उन्होंने अपने सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी की मदद से कोर्ट में रखी हैं।