प्रिया सचदेव ने मांगे तलाक के पेपर तो करिश्मा कपूर का चढ़ा पारा, संजय कपूर की पत्नी को दिया ये जवाब

Karisma Kapoor Angry On Priya Sachdev Demand Divorce Papers: बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और उनके पूर्व पति दिवंगत संजय कपूर का तलाक सालों पहले हो चुका है, लेकिन एक बार फिर इस पुराने मामले की फाइल सुप्रीम कोर्ट में खुलने जा रही हैं। इस बार वजह कोई पुराना झगड़ा नहीं, बल्कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर की एक याचिका है। प्रिया ने करिश्मा और संजय के 2016 में हुए तलाक के पेपर्स मांगे हैं। यह पूरा मामला संजय कपूर की करीब 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा हुआ है।