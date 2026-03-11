‘मर्द ही सबसे बड़े विक्टिम होते हैं!’ रवि मोहन ने जताया दुख, तो आरती की बहन ने सरेआम कह दी बड़ी बात

आपको बता दें कि रवि और आरती की शादी 2009 में हुई थी और उनके दो बेटे भी हैं। 15 साल तक साथ रहने के बाद अचानक आई तलाक की खबर ने सबको चौंका दिया था। रवि ने पत्नी पर मानसिक और पैसों से जुड़े आरोप लगाए थे, जबकि आरती के करीबियों का कहना है कि घर टूटने की वजह केनिशा है। फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट ने दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर कचरा फैलाने से मना किया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रवि जो बेचारा बनने की दलील दे रहा है उसको फैंस मानेंगे या नहीं। हालांकि सोशल मीडिया पर तो आरती के सपोर्ट में ज्यादा लोग दिख रहे हैं।