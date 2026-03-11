11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘जख्म पैर में था पर दर्द…’, गोविंदा की फिजियोथेरेपिस्ट ने खोले बंद दरवाजों के पीछे के राज

Govinda and Suntia Ahuja: गोविंदा के गोली लगने वाले हादसे के बाद जब उनका इलाज चल रहा था, तब पत्नी सुनीता उनके साथ नहीं थीं। फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्टर के अकेलेपन और उनके बीच चल रही अनबन पर बड़ा खुलासा किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Charvi Jain

Mar 11, 2026

Sunita Ahuja was absent during Govinda's therapy

Govinda recovery from leg injury latest update (source: instagram)

Govinda and Suntia Ahuja: बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा इन दिनों एक नई मुश्किल में फंसे नजर आ रहे हैं। साल 2024 में जब गोविंदा को गलती से पैर में गोली लगी थी, तो उनके फैंस काफी डर गए थे और उनके लिए दुआएं मांग रहे थे। अस्पताल से घर आने के बाद गोविंदा का लंबा इलाज चला, लेकिन अब इस बीच उनकी निजी जिंदगी को लेकर एक ऐसी बात सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। गोविंदा का इलाज करने वाली फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. सुरभि धनवाला ने बताया है कि जब गोविंदा दर्द में थे और उनकी थेरेपी चल रही थी, तब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा उनके साथ नहीं थीं।

रिकवरी के दौरान अस्पताल में क्यों नहीं दिखीं सुनिता? (Govinda and Suntia Ahuja)

गोविंदा के पैर का जख्म काफी गहरा था, जिसे ठीक करने के लिए डॉक्टर सुरभि उनके घर जाकर थेरेपी देती थीं। डॉक्टर ने हाल ही में बताया, मैंने उस वक्त गोविंदा जी का इलाज किया जब उन्हें गोली लगी थी। वह बहुत बहादुर इंसान हैं और सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे इलाज के दौरान मैंने कभी उनकी पत्नी सुनीता को वहां नहीं देखा। वह एक बार भी सेशन में उनसे मिलने नहीं आती थीं। डॉक्टर की इस बात से अब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या इस कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं है।

पति पर लगाए अफेयर के आरोप

गोविंदा और सुनीता के बीच अनबन की खबरें काफी समय से चर्चा में हैं। सुनीता ने कई इंटरव्यू में गोविंदा पर आरोप लगाया है कि उनका किसी मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुनीता ने एक व्लॉग में बताया कि पिछले दो साल उनके लिए बहुत खराब रहे हैं। सुनीता का मानना है कि मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। अब मैं थक चुकी हूं और अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीना चाहती हूं। उनकी इस बात से लगता है कि वह अब गोविंदा से अलग अपनी पहचान बनाना चाहती हैं।

घंटों अकेले बैठकर ध्यान लगाते हैं

इन सब बातों और पत्नी के आरोपों पर गोविंदा ने बहुत ही शांति से जवाब दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वह अपनी तरफ से कुछ भी बोलकर किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। गोविंदा आजकल घंटों अकेले बैठकर ध्यान लगाते हैं और भगवान की भक्ति में समय बिता रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि गोविंदा काफी दर्द में हैं, लेकिन वह बहुत मजबूत हैं और अपनी लड़ाई अकेले लड़ना जानते हैं।

37 साल का पुराना रिश्ता क्या खत्म हो जाएगा?

गोविंदा और सुनीता की शादी को 37 साल हो चुके हैं। लेकिन अब बेटी टीना आहूजा ने भी मान लिया है कि घर में काफी उथल-पुथल चल रही है। जहां गोविंदा खुद को संभाल रहे हैं, वहीं सुनीता अब अपनी अलग दुनिया बसाने की बात कर रही हैं। फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि उनकी ये पसंदीदा जोड़ी एक बार फिर पहले की तरह साथ नजर आए।

ये भी पढ़ें

तरुण खाटिक हत्याकांड पर स्वरा भास्कर का तीखा बयान, बोलीं- ‘लोग इसे नफरत फैलाने…’
मनोरंजन
Swara Bhaskar Reaction on Tarun Khatik Murder

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

11 Mar 2026 12:48 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘जख्म पैर में था पर दर्द…’, गोविंदा की फिजियोथेरेपिस्ट ने खोले बंद दरवाजों के पीछे के राज

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Iran-Israel war के बीच LPG संकट पर फिल्ममेकर प्रकाश राज ने दिया ऐसा बयान, मची सनसनी

Iran-Israel war के बीच LPG संकट पर फिल्ममेकर प्रकाश राज ने दिया ऐसा बयान, मची सनसनी
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ की एक टिकट का प्राइस 3100 रुपये, रिलीज से पहले ही सिनेमाघर हुए हाउसफुल, रिकॉर्ड किए ब्रेक

Dhurandhar 2 Advance Booking Report
मनोरंजन

मुझे शारीरिक बनावट के लिए… समीरा रेड्डी ने इंडस्ट्री को लेकर खोला राज, बताया क्यों नहीं मिला दोबारा काम

Sameera Reddy big Reveals on bollywood said I used to be bullied for my body and dark colour
बॉलीवुड

Tamal Roy Chowdhury Dies: फेमस एक्टर की नींद में हुई मौत, ऐश्वर्या राय संग किया था इस बड़ी फिल्म में काम

Tamal Roy Chowdhury death at 88 due to heart attack in his sleep work with aishwarya rai
बॉलीवुड

21 दिन बाद भी सलीम खान को नहीं मिला डिस्चार्ज, अब आया हेल्थ पर बड़ा अपडेट

Salman Khan Father Salim Khan health Update expected to be discharge within 2 to 3 days
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.