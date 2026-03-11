‘जख्म पैर में था पर दर्द…’, गोविंदा की फिजियोथेरेपिस्ट ने खोले बंद दरवाजों के पीछे के राज

Govinda and Suntia Ahuja: बॉलीवुड के 'हीरो नंबर 1' गोविंदा इन दिनों एक नई मुश्किल में फंसे नजर आ रहे हैं। साल 2024 में जब गोविंदा को गलती से पैर में गोली लगी थी, तो उनके फैंस काफी डर गए थे और उनके लिए दुआएं मांग रहे थे। अस्पताल से घर आने के बाद गोविंदा का लंबा इलाज चला, लेकिन अब इस बीच उनकी निजी जिंदगी को लेकर एक ऐसी बात सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। गोविंदा का इलाज करने वाली फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. सुरभि धनवाला ने बताया है कि जब गोविंदा दर्द में थे और उनकी थेरेपी चल रही थी, तब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा उनके साथ नहीं थीं।