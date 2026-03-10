मुझे शारीरिक बनावट के लिए… समीरा रेड्डी ने इंडस्ट्री को लेकर खोला राज, बताया क्यों नहीं मिला दोबारा काम

Sameera Reddy On Industry: 2000 के दशक की शुरुआत में अपनी बोल्डनेस और बेहतरीन अदाकारी से फैंस के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस समीरा रेड्डी भले ही आज बड़े पर्दे से दूर हों, लेकिन उनकी बेबाकी आज भी बरकरार है। हाल ही में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के उन कड़वे सच से पर्दा उठाया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है। उन्होंने बताया कि सालों तक मैं इन सभी चीजों से मानसिक रूप से परेशान रही हूं। समीरा ने बताया कि कैसे उस दौर में टैलेंट से ज्यादा त्वचा के रंग और शरीर की बनावट को अहमियत दी जाती थी।