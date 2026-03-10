‘धुरंधर 2’ की एक टिकट का प्राइस 3100 रुपये, रिलीज से पहले ही सिनेमाघर हुए हाउसफुल, रिकॉर्ड किए ब्रेक

Dhurandhar 2 Advance Booking Report: आदित्य धर की मोस्ट जासूसी थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' साल की सबसे बड़ी और मोस्ट अवेटेड फिल्म है और इसमें कोई शक नहीं है कि फिल्म अपनी रिलीज से पहले ही कमाई के रिकार्ड्स तोड़ रही है। वहीं, पेड प्रीव्यू की एडवांस बुकिंग और टिकटों की कीमतें इस बात का सबूत हैं कि दर्शक इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आने वाली 19 मार्च, 2026 को 'धुरंधर 2' रिलीज होने वाली है। हालांकि, मेकर्स ने रिलीज से एक दिन पहले यानी कि 18 मार्च को फिल्म के पेड प्रीव्यू आयोजित किए हैं, और मुंबई के एक थिएटर में टिकट की कीमत 3,100 रुपये है।