फूट-फूटकर रोई अनुराग डोभाल की पत्नी, हॉस्पिटल से वीडियो आया सामने, हालत देख घबराए लोग

Anurag Dobhal Wife Video: मशहूर मोटो-व्लॉगर और 'बिग बॉस 17' के एक्स कंटेस्टेंट अनुराग डोभाल जिन्हें लोग UK07 राइडर के नाम से भी जानते हैं। वह इस समय हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने परिवार से तंग आकर सुसाइड का प्रयास किया था। वह अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए और गाड़ी चलाते हुए मम्मी-पापा से माफी मांगी और कहा कि अगले जन्म प्यार देना और गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज कर ली थोड़ी दूर जाकर ही उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया। जैसे ही उनकी पत्नी रितिका को अनुराग की खबर मिली वह हॉस्पिटल पहुंच गई। जहां से उनका एक फूट-फूटकर रोने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने फैंस का दिल दहला दिया है।