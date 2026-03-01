Salim Khan Health Update: सलामन खान की फैमिली को बड़ी राहत, जल्द अस्पताल से घर लौट सकते हैं सलीम खान

Salim Khan Health Update: ‘शोले', ‘दीवार', ‘जंजीर', ‘डॉन' और ‘हाथी मेरे साथी' जैसी सुपरहिट फिल्मों की कहानी लिखने वाले सलीम खान और सलमान खान के पिता सलीम खान को करीब दो हफ्ते पहले 17 फरवरी, 2026 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।