Hardik Pandya और GF माहिका का प्राइवेट मूमेंट हुआ वायरल, सबसे छुपकर कपल ने…

वहीं, हार्दिक ने एक इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए कहा माहिका को लेकर दिल की बात कही। उन्होंने कहा, "माहिका मेरे लिए लकी चार्म हैं, उनके आने के बाद से मेरी जिंदगी में सिर्फ जीत का सिलसिला चल रहा है।" माहिका के 'केयरिंग' अंदाज की भी अब सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। मैच के दौरान हार्दिक के बेटे अगस्त्य भी उनके साथ थे। माहिका पूरे समय अगस्त्य का ख्याल रखती और उन्हें संभालती नजर आईं। मैच खत्म होने के बाद जब वह अगस्त्य का हाथ पकड़कर उन्हें साथ ले जा रही थीं, तो उस नजारे ने फैंस को भावुक कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग माहिका की परवरिश और अगस्त्य के साथ उनके गहरे लगाव की जमकर सराहना कर रहे हैं। वहीं, कई लोग नताशा को याद कर रहे हैं और उनकी भी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं।