‘मैं तुम्हारा दोस्त हूं..’ छात्रा को अपने प्राइवेट केबिन में बुलाया शिक्षक, फिर अचानक चिल्लाते हुए भागी लड़की

केबिन में अकेले होने का फायदा उठाकर आरोपी ने छात्रा के साथ सहानुभूति जताई, फिर उसके करीब आने की कोशिश की। उसने छात्रा पर दबाव बनाया कि वह किसी भी छात्र से दोस्ती न करे, उसे निजी तौर पर मैसेज करे, और उसे अपना करीबी दोस्त समझे। कुछ दिनों बाद आरोपी ने पीड़िता को फिर से केबिन में बुलाया। बातचीत के दौरान उसने छात्रा को जबरन गले लगाने की कोशिश की। छात्रा ने तुरंत विरोध किया, उस पर वह चिल्लाई और वहां से निकल गई। जब छात्रा ने प्रोफेसर के केबिन में जाना बंद कर दिया, तो आरोपी ने बदला लेना शुरू कर दिया। उसने क्लास में सबके सामने अपमानित और परेशान करना शुरू कर दिया। वह लगातार उस पर मानसिक दबाव बना रहा था।