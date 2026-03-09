भीड़ से घिरीं हिना खान ने खोया आपा, पैपराजी पर फूटा गुस्सा, बोलीं- ‘चुप हो जाओ सब…’

Hina Khan: टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में 8 मार्च, रविवार को मुंबई में भामला फाउंडेशन द्वारा आयोजित बरकत-ए-रमजान फंक्शन में शिरकत की। हिना खान की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हैं। इस इवेंट में पहुंच कर हिना ने सबसे पहले अपने चाहने वालों का अभिवादन किया और उनके साथ सेल्फी भी लीं। हालांकि, इवेंट वेन्यू से निकलते वक्त, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उनके फैंस ने उन्हें घेर लिया, फैंस के साथ-साथ पैपराजी भी उनकी फोटोज खींचने के लिए जमा हो गए और अफरा-तफरी मच गई।