बहुत कुछ झेला... कैंसर से जंग जीत चुकी हिना खान ने अपने 13 साल के रिश्ते पर दिया इमोशनल बयान

एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें कैसे लगता है कि लंबे समय के रिश्ते में शारीरिक अंतरंगता (physical intimacy) कई बार पीछे छूट जाती है और ऐसे में ये छोटे और रोमांटिक इशारे ही होते हैं जो रिश्ते को फलने-फूलने में मदद करते हैं। साथ ही, उन्होंने लिखा, "मेरे अनुभव में शारीरिक अंतरंगता कई वजहों से रिश्ते में समय-समय पर पीछे छूट जाती है, तनाव, काम का बोझ, लंबी दूरी, स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, जिम्मेदारियां, और कभी-कभी तो रिश्ते में मुश्किल दौर भी… मैं ये नहीं कह रही कि ये जरूरी नहीं है पर ये उतना ही जरूरी है, लेकिन रिश्ते में ये कई बार पीछे छूट जाता है… खासकर तब जब आपने एक-दूसरे के साथ दस साल से ज्यादा समय बिताया हो और साथ में मुश्किलों का सामना किया हो।"