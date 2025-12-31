बहुत कुछ झेला... कैंसर से जंग जीत चुकी हिना खान ने अपने 13 साल के रिश्ते पर दिया इमोशनल बयान

हिना खान (सोर्स: X @eyehinakhan)
Hina Khan Statement On Relationship: टीवी की दुनिया की जानी-मानी एक्ट्रेस हिना खान ने अपने निजी रिश्ते और करीबी के सही मायने शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने अपने पति रॉकी जायसवाल के लिए अपार प्यार और कृतज्ञता जाहिर की है, जो 13 साल साथ रहने के बाद भी उन्हें खास महसूस कराते हैं। बता दें, मालदीव में छुट्टियां मनाते हुए इस जोड़े ने अपनी लग्जरी ट्रिप की कई फोटोज और वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें उनके रिश्ते की गहराई साफ नजर आ रही है।
बता दें, हिना के जरिए अपलोड किए गए एक वीडियो में, रॉकी द्वारा अपनी पत्नी के लिए लिखा गया एक रोमांटिक नोट देखा जा सकता है। रॉकी के इस भाव से बेहद खुश हिना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया कि कैसे रॉकी पिछले 13 सालों से उनके रिश्ते में उन्हें प्यार और स्पेशल महसूस कराने का ध्यान रख रहे हैं।
इतना ही नहीं, हिना ने लिखा, "ये मेरे लिए अपने प्यार को जाहिर करने के उनके कई तरीकों में से एक है, ये एक दशक से भी ज्यादा समय से उनकी लव लैंग्वेज रही है। हम दुनिया में कहीं भी घूमेंगे, वो मेरे लिए ऐसे ही लव नोट्स छोड़ जाएंगे, धन्य हूं।" उन्होंने आगे बताया, "ये बहुत अच्छा लगता है जब आपका साथी आपके प्रयासों को महत्व देता है, 13 साल से ज्यादा साथ रहने के बाद भी आपसे उतनी ही गहराई से प्यार करता है और सच कहूं तो, हर गुजरते दिन के साथ प्यार बढ़ता ही जाता है।"
एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें कैसे लगता है कि लंबे समय के रिश्ते में शारीरिक अंतरंगता (physical intimacy) कई बार पीछे छूट जाती है और ऐसे में ये छोटे और रोमांटिक इशारे ही होते हैं जो रिश्ते को फलने-फूलने में मदद करते हैं। साथ ही, उन्होंने लिखा, "मेरे अनुभव में शारीरिक अंतरंगता कई वजहों से रिश्ते में समय-समय पर पीछे छूट जाती है, तनाव, काम का बोझ, लंबी दूरी, स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, जिम्मेदारियां, और कभी-कभी तो रिश्ते में मुश्किल दौर भी… मैं ये नहीं कह रही कि ये जरूरी नहीं है पर ये उतना ही जरूरी है, लेकिन रिश्ते में ये कई बार पीछे छूट जाता है… खासकर तब जब आपने एक-दूसरे के साथ दस साल से ज्यादा समय बिताया हो और साथ में मुश्किलों का सामना किया हो।"
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, "एक रिश्ते को जो चीज वास्तव में जोड़े रखती है, वो है emotional intimacy। बार-बार एक-दूसरे को चुनना… चाहे कुछ भी हो, साथ रहने की इच्छा… और ये हमेशा दो-तरफा होता है… आप जो देंगे वही आपको मिलेगा… ये इतना सरल है। रॉकी के साथ 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। हमने साथ में सबसे अच्छा और सबसे बुरा समय देखा है, बहुत कुछ झेला है। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, एक-दूसरे के लिए प्यार और सम्मान।"
हिना ने बताया कि कैसे रॉकी इतने सालों से उनके सपोर्ट के एक मजबूत स्तंभ रहे हैं और हर बार उन्हें प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा, "वो मुझे हिम्मत देते हैं कि मैं सच में देखी जा सकूं, समर्थित महसूस कर सकूं और समझी जा सकूं। जब मैं उनके पास होती हूं तो मुझे कैंडी स्टोर में एक बच्चे जैसा महसूस होता है… डिमांडिंग लेकिन बहुत, बहुत कमजोर… जब मैं कहती हूं कि वो सबसे पहले मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो मेरा यही मतलब होता है।"
बता दें, ये कपल हमेशा हर त्योहार और मौके को बहुत प्यार से साथ मनाता आया है। इस साल करवा चौथ से एक दिन पहले, उन्होंने अपने पहले सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज शेयर कीं। जिस बात ने सबका ध्यान खींचा, वो थी रॉकी जायसवाल का झुकना और हिना खान के पैर छूना, जो रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए एक इशारा है, प्यार जाहिर करने का।
