Celebs Wedding 2025: इस साल शादी के बंधन में बंधे ये स्टार्स, कुछ ने गुपचुप तरीके से तो कुछ ने की धूमधाम से शादी

टीवी की फेमस एक्ट्रेस हिना खान ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। लेकिन उनके इस दुःख की घड़ी में हमेशा परछाई बनकर साथ खड़े हुए रॉकी जायसवाल। फिर खबर आई कि हिना खान ने 4 जून को मुंबई में अपने लंबे समय के साथी रॉकी जायसवाल से रजिस्टर्ड मैरिज की। इस खास मौके पर हिना ने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की खूबसूरत साड़ी पहनी थी। शादी की खुशखबरी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर फैंस को दी।