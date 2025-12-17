‘राज’ फिल्म के एक्टर डिनो मोरिया के पिता का निधन, फिल्म इंडस्ट्री में छाया मातम

डिनो मोरिया ने अपने पिता रॉनी मोरिया के निधन पर दुख जताते हुए लिखा- “हर दिन जिंदगी को खुलकर जियो, हर दिन हंसो, जो भी करो उसमें पैशनेट रहो, एक्सरसाइज करो, नेचर में समय बिताओ, थोड़ी धूप लो, अच्छा खाओ, पहाड़ चढ़ो, समुद्र में तैरो, जंगल में ट्रेकिंग करो, कड़ी मेहनत करो, अच्छे बनो, दयालु बनो और प्यार करो और यह सब अपनी शर्तों पर करो! यह लिस्ट लंबी है। मेरे लिए एक इंसान जो इन सबका प्रतीक है- मेरे मेंटर, मेरे हीरो, मेरे पिता, DAD! जिंदगी के सबक के लिए धन्यवाद डैड! हम सब आपको मिस करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपने कहीं न कहीं पार्टी शुरू कर दी होगी और आपके आस-पास बहुत सारे लोग नाच रहे होंगे और खूब हंस रहे होंगे! जब तक हम फिर से न मिलें, कूल रहो! लव यू”