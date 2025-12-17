17 दिसंबर 2025,

बुधवार

‘राज’ फिल्म के एक्टर डिनो मोरिया के पिता का निधन, फिल्म इंडस्ट्री में छाया मातम

Dino Morea Father Death: मनोरंजन जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया के पिता रॉनी मोरिया का निधन हो गया है।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 17, 2025

Dino Morea Father Death

डिनो मोरिया के पिता का निधन (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Dino Morea Father Death: हिंदी सिनेमा जगत से एक बुरी खबर सामने आई है। ‘राज’ फिल्म के एक्टर डिनो मोरिया के पिता रॉनी मोरिया ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस बात की पुष्टि खुद डिनो मोरिया ने की है। सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक्टर ने भावुक पोस्ट भी साझा किया है।

एक्टर ने लिखा इमोशनल नोट

डिनो मोरिया ने अपने पिता रॉनी मोरिया के निधन पर दुख जताते हुए लिखा- “हर दिन जिंदगी को खुलकर जियो, हर दिन हंसो, जो भी करो उसमें पैशनेट रहो, एक्सरसाइज करो, नेचर में समय बिताओ, थोड़ी धूप लो, अच्छा खाओ, पहाड़ चढ़ो, समुद्र में तैरो, जंगल में ट्रेकिंग करो, कड़ी मेहनत करो, अच्छे बनो, दयालु बनो और प्यार करो और यह सब अपनी शर्तों पर करो! यह लिस्ट लंबी है। मेरे लिए एक इंसान जो इन सबका प्रतीक है- मेरे मेंटर, मेरे हीरो, मेरे पिता, DAD! जिंदगी के सबक के लिए धन्यवाद डैड! हम सब आपको मिस करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपने कहीं न कहीं पार्टी शुरू कर दी होगी और आपके आस-पास बहुत सारे लोग नाच रहे होंगे और खूब हंस रहे होंगे! जब तक हम फिर से न मिलें, कूल रहो! लव यू”

17 Dec 2025 03:34 pm

